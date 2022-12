Einkaufen in Halle Galeria Karstadt Kaufhof nach 18 Jahren dicht - So soll es nach vorzeitigem Aus weitergehen

Flohmarkt statt Markenprodukte: Am 31. Dezember endet das Galeria-Trauerspiel in Halle. Ein Investor will die Häuser übernehmen und verschickt schon Fotomontagen.