„Eingriff in Grundrecht“: Kläger will Waffenverbotszone in Halle kippen

Ein Schild deutet auf eine Waffenverbotszone am Hauptbahnhof in Halle hin.

Halle (Saale/MZ - Kippt das Oberverwaltungsgericht (OVG) in Magdeburg an diesem Donnerstag die Waffenverbotszone rund um den Riebeckplatz und den Hauptbahnhof in Halle? Nach Aussagen einer Gerichtssprecherin hatte eine Privatperson aus Halle am 3. Dezember 2021 den Antrag gestellt.