Wettin-Löbejün/Dobis/MZ - Es sind fast zwei Jahre vergangen, seitdem sich der Mauerfall von Dobis ereignet hat. In der Nacht zum 5. November 2021 stürzte die gut 100 Jahre alte Mauer ein und fiel in die anliegenden Grundstücke. Warum genau, ist bis heute nicht genau geklärt. Wahrscheinlich ist Feuchtigkeit in das Mauerwerk gelangt. Seitdem ist die Straße einseitig gesperrt. An sich kein Problem, wenn es nicht die einzige Zufahrtsstraße nach Dobis wäre.