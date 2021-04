Unfallstelle in Halle-Neustadt

Halle (Saale) - In Höhe der Schwimmhalle in Halle-Neustadt ist am Montag ein Transporter auf der Magistrale beim Abbiegen mit einer Straßenbahn kollidiert. Die Fahrerin wurde eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus dem Wrack befreit werden.

Ob und wie schwer die Frau verletzt wurde, ist noch unbekannt. Ebenso ist offen, wie es den Insassen der Tram geht. (mz/dsk)