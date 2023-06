Eine Stimme für die Älteren - Seniorenrat in Halle wählt neuen Vorstand

Senioren in Halle

Halle (Saale)/MZ - Da wäre die Frage nach altersgerechtem Wohnraum, die nach einer Angleichung der Renten, die nach Schutz vor Kriminalität: Langweilig wird Manfred Czock angesichts der vielen Themen, die hallesche Senioren bewegen, in den nächsten vier Jahren nicht werden. Am Montag hat der neue Seniorenrat den Hallenser, der an diesem Dienstag seinen 75. Geburtstag feiert, zum neuen Vorsitzenden gewählt.