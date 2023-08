Neubauten von Bildungseinrichtungen sind eine Seltenheit. Die feierliche Eröffnung des Komplexes in Halles Westen ist daher ein besonderes Ereignis.

Lieder singen und in die Hände klatschen: Die Schüler gestalteten das Programm zur feierlichen Eröffnung mit.

Halle (Saale)/MZ - Einen Schulneubau erlebt selbst Eva Feußner (CDU) nicht so oft. Sachsen-Anhalts Bildungsministerin sagte am Freitag: „Wir bauen nicht so viele Schule, aber sanieren viele.“