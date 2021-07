Eine neue Infektion – Ab Montag Impfungen ohne Termin auf dem Markt

Halle (Saale)/MZ - Eine Neuinfektion mit dem Coronavirus ist am Sonntag in Halle bekannt geworden. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg um 0,42 auf 5,03 wie die Stadt mitteilt. Die positiv getestete Person gehöre zur Altersgruppe der 19- bis 29-Jährigen und habe sich im privaten Umfeld angesteckt. Zwei Covid19-Patienten wurden den Angaben zufolge noch in halleschen Krankenhäusern behandelt, beide in Intensivbetten.

Unterdessen können sich Interessierte nun auch von mobilen Teams an verschiedenen Orten der Stadt ohne Termin gegen das Virus impfen lassen. Auf dem Marktplatz ist das am Montag, 19. Juli, und am Mittwoch, 21. Juli, von 10 bis 16 Uhr möglich – ebenso zu denselben Zeit auf dem Wochenmarkt in Neustadt.