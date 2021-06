Eine grüne Oase in der Altstadt von Halle

Halle (Saale) - Wer nicht genau darauf achtet, kann sie trotz ihrer Größe schon mal übersehen - die imposante, etwa 40 bis 50 Jahre alte Kastanie auf einem unscheinbaren, im Laufe der Zeit verwilderten Areal in der Kleinen Klausstraße. Umgeben ist diese grüne Oase mitten in der Altstadt von einer Mauer, den Zugang zu einem der letzten Refugien der Erholung und Entspannung finden nur Eingeweihte. Jetzt aber ist dieses Fleckchen in den Fokus engagierter Bürger und Anwohner geraten, die sich um den Erhalt der grünen Oase kümmern wollen.

„Früher stand an dieser Stelle ein Kinderhaus, ähnlich den heutigen Kindergärten“, weiß Christine Fuhrmann aus der Geschichte des Ortes, der heute Eigentum der Marktgemeinde ist, zu erzählen. Nach dem Abriss des Gebäudes sei ein riesiger Schuttberg übrig geblieben, auf dem nun seit Jahrzehnten nicht nur die Kastanie wachse, sondern auch jede Menge wildes Grün wuchere, so die promovierte Landschaftsarchitektin, die sich - auch und vor allem - als Mitglied der Marktkirchengemeinde für den Erhalt der im Verborgenen liegenden Grünfläche einsetzt.

Verstärktes Interesse an dem grünen Fleckchen

Hintergrund für das verstärkte Interesse an dem grünen Fleckchen ist, dass die Marktgemeinde eine Bauvoranfrage für diese Fläche erhalten hat. „Ein privater Investor möchte dort ein Mehrfamilienhaus errichten, das die Höhe der umliegenden Neubauten erreichen soll“, so Christine Fuhrmann. Dies habe die Marktgemeinde zum Anlass genommen, das Areal genauer unter die Lupe zu nehmen und zu ergründen, inwieweit es für die Bürger als grüne Oase eine Bedeutung habe.

„Offenbar eine große“, so Christine Fuhrmanns bisherige Erfahrung. Denn sowohl online als auch vor Ort haben in zwei von ihr einberufenen Workshops zahlreiche, auch junge Bürger Ideen eingebracht, wie das grüne Refugium in der Baulücke gesichert und als „Wohlfühl-Oase“ mitten in der Altstadt genutzt werden kann. So wollen einige gleich um die Ecke wohnende Burg-Studierende Vorschläge für die Gestaltung dreier rudimentär vorhandener Bänke auf der Grünfläche entwickeln. Auch ein Geländer zur Absturzsicherung soll angebracht werden.

„Ideen gibt es auch, die Fläche für Urban Gardening und als Ort für kleinere Veranstaltungen wie Lesungen oder Konzerte zu nutzen“

„Ideen gibt es auch, die Fläche für Urban Gardening und als Ort für kleinere Veranstaltungen wie Lesungen oder Konzerte zu nutzen“, so Christine Fuhrmann, die als Ansprechpartnerin die Ideen bündelt, wie das Areal als Treffpunkt in der Nachbarschaft für Familien und Freunde, als grüner Freiraum für alle und als Entspannungsort unter der Kastanie genutzt werden kann.

„Es wäre schade, wenn das letzte bisschen Grün aus der Innenstadt verschwinden würde“, so die Architektin. Das große Interesse von Anwohnern und auch Anliegern der Straße - so engagiert sich unter anderem auch die direkt gegenüberliegende Domgemeinde - würde zeigen, dass ihnen ein grüner Rückzugsort unter den Blättern der Kastanie wichtig sei. (mz)

Nächster Treff 15. Juli, 17.30 Uhr, Kl. Klausstr. 8, Ideen per Mail an christine.fuhrmann@landschafthoch3.de