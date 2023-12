Halle (Saale)/MZ - Der alljährliche Weihnachtsbesuch der diensthabenden Mitarbeiter der Berufsfeuerwehr durch Bürgermeister Egbert Geier zu Heiligabend fand am Sonntag zum ersten Mal in der neuen dritten Wache der Feuerwehr in Büschdorf statt. Der Bürgermeister, Sicherheits-Fachbereichsleiter Tobias Teschner und Feuerwehrchef Daniel Schöppe brachten zu dem Treffen traditionell eine Weihnachtsgans mit – als Festbraten für die acht Feuerwehrleute, die Heiligabend Dienst in der Wache im halleschen Osten haben. Zu dem Besuch und einer lockeren Gesprächsrunde waren zudem 15 Einsatzkräfte der Südwache eingeladen, wie die Stadtverwaltung mitteilt.

„Mit unserem Besuch möchten wir uns bei Ihnen stellvertretend für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Feuerwehr, aber auch des Rettungsdienstes und des Ordnungsamts für den Einsatz an den Feiertagen bedanken. Dieser Einsatz für uns alle verdient große Anerkennung, an diesen Tagen ganz besonders“, sagte der Bürgermeister den Feuerwehrleuten. Auf den drei Feuerwachen der Berufsfeuerwehr Halle und der Leitstelle haben an den Feiertagen insgesamt 54 Mitarbeiter Dienst. Hinzu kommen die Mitarbeiter des Rettungsdienstes und des Ordnungsbereichs der Stadt inklusive eigener Leitstelle.

Die dritte Wache der Berufsfeuerwehr in der Delitzscher Straße 81 ist im Juli eröffnet worden. „Die Wache wird sehr oft alarmiert, was die strategische Bedeutung des Standortes unterstreicht“, sagte Fachbereichsleiter Teschner. Die Lage der Wache verkürze die Zeit zwischen Eingang der Meldung und dem Eintreffen der Rettungskräfte, insbesondere im östlichen und nördlichen Stadtgebiet.