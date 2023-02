Am Hansering hat sich ein Mann bei einem Einbruch schwer verletzt. Er war zuvor in ein Tabakgeschäft eingedrungen und wollte große Mengen Zigaretten stehlen. Wie er gestellt werden konnte.

Halle (Saale)/MZ - In der Nacht zum Mittwoch hat es einen Einbruch in das Zigarreneck am Hansering gegeben. Gegen 1.40 Uhr bemerkten zwei Mitarbeiter vom Sicherheitsmanagement Halle während ihrer Streifenfahrt den Einbruch in das Tabakgeschäft und alarmierten die Polizei.