Einbruch in Firma in Halle: Polizei Halle fahndet unbekannten Mann

Halle (Saale) - Das Polizeirevier Halle (Saale) ermittelt gegen zwei unbekannte männliche Personen nach einem Diebstahl im besonders schweren Fall.

Wer kennt diesen Mann? (Foto: Polizei Halle)

Die Polizei Halle fahndet nach einem unbekannten Mann nach einem Einbruch in einer Firma in der Tangermünder Straße in Halle.

Laut den Beamten soll der Einbrecher 13. Mai 2021 gegen 23.00 Uhr auf dem Grundstück zunächst ein Fenster aufgehebelt haben, um in die Räumlichkeiten der Firma zu gelangen. Mit den nun zur Veröffentlichung freigegebenen Aufnahmen der Überwachungskamera bittet die Polizei um Mithilfe. Wer kennt diesen Mann?

Die Polizei sucht nach Personen, die Angaben zur Identität und/oder dem Aufenthaltsort der unbekannten Täter machen können. Diese werden gebeten, sich unter (0345) 224 2000 bei der Polizei in Halle (Saale) zu melden.