Einbruch in Drogeriemarkt in Delitzscher Straße in Halle

Halle (Saale) -Am Sonntagabend ist gegen 23 Uhr in einem Drogeriemarkt in der Delitzscher Straße Alarm ausgelöst worden.



Wie ein Polizeisprecher am Montagmorgen mitteilte, trafen die eingesetzten Polizisten einen 37-jährigen Mann an. Dieser hatte Einbruchswerkzeug bei sich. Zudem war den Beamten ein aufgebrochener Geräteschuppen aufgefallen. Der 37-Jährige hatte auch Dinge aus dem Schuppen bei sich.



Die Beamten nahmen den Mann fest. (mz)