Einbrecher von Mieterin auf Fensterbank erwischt

Immer wieder gelangen Einbrecher über angekippte Fenster in Wohnungen - nicht nur nachts. Im Süden der Stadt kam es vermehrt zu Einbrüchen. Was die Polizei rät.

Halle (Saale)/MZ - Paul Rebenstorf hält einen Schraubendreher in der Hand und steht in der Beratungsstelle der Polizei an einem Testobjekt, einem geschlossenen Fenster. „Was glauben Sie, wie lange dauert es wohl, bis selbst Laien das Fenster aufhebeln können?“, fragt der Polizeioberkommissar. Eine Minute? Vielleicht sogar mehr? Das Ergebnis ist erschreckend. Wer weiß, wo er den Schraubendreher ansetzen muss, hat das Fenster sekundenschnell offen. Täter, die sich auskennen, können Fenster mühe- und nahezu lautlos überwinden. Aber wie geht das? „Das liegt am Verschluss. 80 Prozent der Fenster in unserer Region haben keine Pilzköpfe und auch keine zertifizierten Beschläge, in die die Stifte dann einrasten. Ohne diese Technik lassen sich Fenster leicht knacken“, sagt Rebenstorf.