Einbrecher überrascht Bewohnerin in Halle im Schlaf

Vermutlich durch ein Fenster hat sich ein Einbrecher Zutritt zu einer Wohnung in der Bölbergasse in Halle (Saale) verschafft.

Halle (Saale)/MZ - Ein Unbekannter ist in der Nacht zu Freitag in eine Wohnung in der Bölbergasse in Halle (Saale) eingebrochen. Entsprechende MZ-Informationen bestätigte Polizeisprecher Alexander Junghans.

Die Bewohnerin schlief, als sich der Einbrecher vermutlich durch ein Fenster Zutritt verschaffte. Er durchwühlte die Wohnung, stahl persönliche Gegenstände der Frau und floh durch die Wohnungstür. Die Suche nach dem Täter blieb trotz des Einsatzes eines Fährtenhundes zunächst erfolglos.