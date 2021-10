Einbrecher klauen ganzen Zigarettenautomaten aus Schankwirtschaft in Halle-Neustadt

Halle (Saale)/MZ - Unbekannte Täter sind in der Nacht zu Mittwoch in eine Schankwirtschaft in der Otto-Nagel-Straße in Halle-Neustadt eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte brachen der oder die unbekannten Täter eine Tür auf, durchsuchten die Räume und nahmen aus einer Kasse das Wechselgeld.

Weiterhin wurde ein im Imbiss aufgestellter Zigarettenautomat gestohlen. Der entstandene Schaden könne zum jetzigen Zeitpunkt nicht beziffert werden. Die Polizei in Halle hat die Ermittlungen aufgenommen.