Einbrecher fahren in Halle mit der Straßenbahn zu ihren Raubzügen

Halle (Saale)/MZ - Ein Jugendlicher steht vor einem Haus und klingelt. Dann rauft er sich die Haare. Die Aufnahme stammt aus einer Überwachungskamera. Auf weiteren Fotos ist der Jugendliche in Begleitung eines jungen Mannes zu sehen. Die Polizei ist überzeugt davon, dass beide Personen zu einer Gruppe gehören, die seit Anfang August mehr als zehn Einbrüche in Halle und im Saalekreis verübt haben sollen. Die beiden mutmaßlichen Mittäter könnten Späher sein, die an Haustüren klingeln und so abchecken, ob jemand zu Hause ist. Das Amtsgericht Halle hat jetzt der Freigabe der Fotos zugestimmt, um die Öffentlichkeit um Hilfe zu bitten.

