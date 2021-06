Einblick ins Wahlsystem: Professor aus hallescher Partnerstadt gibt Online-Workshop

Halle (Saale) - Lange sah es so aus, als ob der US-amerikanische Bundesstaat Georgia, in dem die hallesche Partnerstadt Savannah liegt, das Zünglein an der Waage werden würde bei der Präsidentschaftswahl. „Doch dann wurde es doch Pennsylvania“, sagt Erik Redling, Professor am halleschen Uni-Institut für Amerikanistik und Anglistik. Dennoch ist der Endspurt, aber auch die Nachzählung per Hand extrem spannend - was natürlich auch an der Hochschule von Savannah mit Spannung verfolgt ...

Lange sah es so aus, als ob der US-amerikanische Bundesstaat Georgia, in dem die hallesche Partnerstadt Savannah liegt, das Zünglein an der Waage werden würde bei der Präsidentschaftswahl. „Doch dann wurde es doch Pennsylvania“, sagt Erik Redling, Professor am halleschen Uni-Institut für Amerikanistik und Anglistik. Dennoch ist der Endspurt, aber auch die Nachzählung per Hand extrem spannend - was natürlich auch an der Hochschule von Savannah mit Spannung verfolgt wird.

Einblicke ins US-Wahlsystem: Online-Workshops für Studenten in Halle

Nun sollen auch hallesche Studenten einen genaueren Einblick in das Wahlsystem der Amerikaner erhalten. „Jolyon Hughes von der Georgia Southern University hat noch einmal betont, dass er gerne zusammen mit einer Kollegin einen Workshop zu wichtigen Themen in den USA machen würde, um unsere Studierenden aus der Sicht von Amerikanern die Wahl zu erläutern“, berichtet der Wissenschaftler.



Die beiden Wissenschaftler kennen sich schon seit einiger Zeit, nachdem Hughes, Germanistik-Professor und Dekan der Hochschule mit einem Campus auch in Savannah, vor zwei Jahren auch drei Monate in Halle gelehrt hatte. „Jolyon Hughes hat über den Dichter Wolfram von Eschenbach geforscht“, berichtet Redling. Doch das sei bei seinem Gastaufenthalt in Halle nicht das Thema gewesen. Vielmehr hatte er damals einen Kurs in der Amerikanistik über das Bildungssystem in den USA gehalten.



Ein Thema ist große Spaltung der amerikanischen Gesellschaft

„Nun hatte er schon vor einiger Zeit die Idee, einen Workshop zu den Wahlen zu machen“, sagt Redling. „Jedoch möchte ich den endgültigen Ausgang der Wahl abwarten“, sagt der hallesche Uni-Professor. Durch die angedrohten und zum Teil bereits eingereichten Klagen kann sich das noch eine Weile hinziehen.

Ein Thema ist für Redling vor allem auch die große Spaltung der amerikanischen Gesellschaft, die sich in dieser Wahl gezeigt habe. „Das ist eine Diskussion wert“, meint er. Und auch, wie sich der noch amtierende Präsident Donald Trump derzeit verhält. „Seit Georg Washington gab es immer bei einem Amtswechsel eine friedfertige Übergabe“, sagt Erik Redling.



Wahlausgang in Halles Partnerstadt hat eine Besonderheit

Selbst Richard Nixon, der 1974 aufgrund der Watergate-Affäre zurücktrat, habe seine Amtsgeschäfte korrekt an Amtsnachfolger Gerald Ford übergeben. „Die Wahl zeigt vielschichtige Probleme, die wir mit den Experten aus Savannah erläutern können“, freut sich Redling auf den Workshop.



Seiner Meinung nach sollte er am besten vor der Vereidigung des neuen Präsidenten am 20. Januar 2021 stattfinden. Der Wahlausgang in Halles Partnerstadt hat noch eine Besonderheit ergeben: Während 58,6 Prozent der Wähler ihre Stimme im Wahlbezirk für den Demokraten Joe Biden abgegeben haben, stimmten nur 39,8 Prozent für Donald Trump.

Workshop wird auf der englischen Sprache durchgeführt

Auch der liberale Kandidat Jo Jorgsen erhielt hier einige Stimmen, insgesamt aber nur 1,4 Prozent. Jedoch haben im gesamten Staat Georgia 80.000 Stimmen - bei rund fünf Millionen Wählern den Ausschlag gegeben, dass ein Republikaner in den Senat einzieht. Während der Demokrat Jon Ossoff mit 48 Prozent der Stimmen aus der Wahl ging, erhielt der Republikaner David Perdue 49,7 Prozent der Wählerstimmen.

Darüber wird sich Jolyon Hughes, der sich wissenschaftlich ansonsten mit E.T.A. Hoffmann oder Annette von Droste-Hülshoff beschäftigt, mit den Studenten in Halle austauschen. Der Amerikaner, der sich seit mehr als 25 Jahren mit der deutschen Sprache und Literatur beschäftigt, wird jedoch keineswegs den Workshop auf Deutsch halten, verrät Redling. „Wir werden darüber in englischer Sprache diskutieren“, betont der Amerikanistik-Professsor. (mz)