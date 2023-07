Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle (Saale)/MZ - Das Mädchen im Teenageralter ist unterwegs gewesen. Gerade kommt die Halbwüchsige zurück in ihr momentanes Zuhause, erblickt Simone Ladesack-Hetsch und strahlt. Bevor sie sich den anderen zuwendet, umarmt sie Simone, wie die jungen Bewohner die Leiterin der „Awo-Koje“ in der Neustädter Ernst-Abbé-Straße nennen dürfen. Seit fast vier Monaten gibt es die Einrichtung mit Platz für bis zu fünf Kinder und Jugendliche nun, und für Simone Ladesack-Hetsch hat sich in dieser Zeit so oft bestätigt, was sie aus ihren vielen Berufsjahren längst wusste: Neuankömmlinge brauchen vor allem Ruhe und Zuwendung, bevor es daran gehen kann, Perspektiven für sie zu entwickeln. Wer in dem Haus unterkommt, steckt in einer Krise, die Gründe dafür können ganz unterschiedlich sein. Manchmal sei häusliche Gewalt im Spiel, manchmal seien Eltern und Kinder so zerstritten, dass ein Zusammenleben nicht mehr möglich scheint. Konkreter kann die Chefin da nicht werden – das Wohl und die Persönlichkeitsrechte ihrer Schützlinge und deren Familien stehen an erster Stelle.