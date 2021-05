Ein weiterer Todesfall - Inzidenzwert gesunken

Ampel in Kliniken steht auf „Gelb“.

Halle (Saale) - Mit Stand Sonntag verzeichnete Halle 31 Neuinfektionen am Coronavirus, im Vergleich zum Vortag blieb damit die Zahl konstant. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Sonntag bei 144,53 - und ist damit um 15,08 Fälle im Vergleich zum Samstag gesunken. Darüber informierte die Stadt am Sonntag auf ihrer Homepage.

Aus einer Klinik ist demnach ein weiterer Todesfall übermittelt worden: Ein 65-jähriger Mann ist an einer Corona-Infektion gestorben. Damit ist die Zahl der Corona-Toten auf 338 gestiegen. 227 Menschen sind mit und 111 Menschen an dem Virus gestorben. Insgesamt gab es am Sonntag 873 Infizierte.

Im Krankenhaus wurden am Sonntag 75 Patienten behandelt, davon 58 Hallenser und 34 intensivmedizinisch Betreute. Die Ampel, so die Stadt, stehe auf „Gelb“. Das bedeutet: Die Krankenhäuser sind aufgrund von Covid-19-Behandlungen und bedingt durch pandemiebedingte Personalausfälle gezwungen, auch dringliche Behandlungen von Nicht-Covid-19-Patienten erheblich einzuschränken. (mz)