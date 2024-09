In der Nacht zum Mittwoch musste die Feuerwehr in Halle-Neustadt in die Wolfgang-Borchert-Straße ausrücken. In einem Treppenhaus hat ein Kinderwagen gebrannt.

Ein Verletzter bei Brand in Halle-Neustadt: Kinderwagen in Treppenhaus angezündet

Halle (Saale)/MZ/mv - In Halle-Neustadt hat es am späten Dienstagabend in einem Mehrfamilienhaus in der Wolfgang-Borchert-Straße gebrannt. Nach MZ-Informationen wurde die Feuerwehr gegen 23.30 Uhr gerufen, weil in einem Treppenhaus ein Kinderwagen gebrannt hat.

Kinderwagen in Halle angezündet: Ein Verletzter musste in ein Krankenhaus

Durch den sich schnell im Haus ausbreitenden Brandrauch wurde ein Bewohner mit einer Rauchgasintoxikation in ein städtisches Krankenhaus verbracht. Drei weitere Anwohner wurden nach MZ-Informationen vor Ort vom Rettungsdienst betreut.

Von dem abgebrannten Kinderwagen blieb nichts mehr übrig. Ein zweiter Kinderwagen wurde durch das Feuer beschädigt. (Foto: Marvin Matzulla)

Nach Brand in Halle-Neustadt: Kriminalpolizei sichert Spuren am Brandort

Im Einsatz war die Berufsfeuerwehr mit dem Löschzug Hauptwache. Die Polizei hat noch in der Nacht ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Brandstiftung eingeleitet. Die Kriminalpolizei war zur Spurensicherung im Einsatz.