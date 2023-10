Genuss in Halle

Halle (Saale)/MZ. - Zu diesem Bereich haben Besucher des Landesmuseums normalerweise keinen Zutritt. In dem modernen Neubau hinter dem imposanten Museumsgebäude befindet sich die Restaurierungswerkstatt, in der Mitarbeiter jahrhundertealte Fundstücke aufarbeiten. Doch hinter der verglasten Eingangstür fällt der Blick zunächst auf etwas ganz anderes: Unter viel Tageslicht und vor Kälte geschützt gedeiht eine große Chili-Pflanze in einem schwarzen Blumentopf. Die roten Früchte sind kaum größer als ein Fingernagel.