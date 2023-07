Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle (Saale)/MZ - In der Vitrine neben dem Empfangstresen steht es in Miniaturformat: Das Denkmal des berühmten Komponisten Georg Friedrich Händel. Doch in Halles Jugendherberge in der Großen Steinstraße reisen nur selten Gäste aus Interesse an dem gebürtigen Hallenser an. Viele wissen auch nicht, was die Stadt sonst ausmacht. Das ändert sich nach einem Spaziergang durch die Altstadt oder über die Peißnitz. „Fast alle Gäste sind überrascht, wie viel Halle zu bieten hat“, sagt Herbergsleiterin Mara Häder.