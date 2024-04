Drei Tage nach der Festnahme von Rüdiger S. ist die Stimmung in der Schlosserstraße immer noch angespannt. Was die Nachbarn über den 36-jährigen Bombenbauer berichten.

Die Polizei hat am Sonntag die Wohnungstür von Rüdiger S. in der Schlosserstraße versiegelt.

Halle (Saale)/MZ. - An der Wohnungstür von Rüdiger S. in der ersten Etage in dem Mehrfamilienhaus in der Schlosserstraße kleben mehrere Aufkleber. „100% Menschenfeind“ hängt neben einem schwarz-weißen „Keinen Fußbreit den Antideutschen“-Sticker. Unter dem Spion prangt ein gelber „Vorsicht! Aufmerksamer Nachbar“-Aufkleber. Aber auch als Fußball-Fan und Anhänger einer deutschen Punkband gibt sich der 36-jährige Bombenbauer im Hausflur zu erkennen. Die Tür ist seit Sonntag versiegelt.