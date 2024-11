Etwas verändern wollen, auch mal unkonventionell handeln – das ist der Anspruch, den Sven Macha vor allem an sich hat. Nun kandidiert der 53-Jährige zur OB-Wahl in Halle.

Halle (Saale)/MZ. - Er hat es getan: In dieser Woche hat Sven Macha wahr gemacht, was in dessen Freundes- und Bekanntenkreis schon länger die Runde machte: Der 53-Jährige hat bei der Stadt seine Kandidaten-Unterlagen für die anstehende OB-Wahl in Halle eingereicht.