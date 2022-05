Ein iranischer Feldwebel sammelt in Halles Stadtpark Müll und will in den Westen

Halle(Saale)/MZ - Geben und Nehmen, so einfach sei das Leben. Ramin Hosseini steht in der Leipziger Straße, trägt seine dicke Jacke offen. Eben noch fegte ein Platzregen über Halle, jetzt sieht man erste Flecken blauen Himmels zwischen den Wolken. Der 33-Jährige betritt das Büro der Freiwilligen-Agentur, lässt sich wie jeden ersten Montag im Monat mit Müllsack, Greifzange und Plastikhandschuhen ausstatten. Dieses Mal hat er Pujan Golestani, einen Freund und Arbeitskollegen von einer Logistik-Spätschicht, mitgebracht. Insgesamt hat sich etwa ein Dutzend freiwilliger Müllsammler, die vom Leipziger Turm aus mit ihren großen, blauen Säcken ausschwärmen, gefunden.

Kippen, Kronkorken und Masken

Über den Ring brechen Hosseini und Golestani Richtung Stadtpark auf. Zigarettenkippen, Kronkorken, Masken verschwinden in ihren Beuteln. „Wir sind alle Mitbewohner“, sagt Hosseini, darum wolle er helfen, die Stadt sauber zu halten - geben und nehmen.

Auf seiner Nehmen-Seite steht für den gebürtigen Iraner vor allem, dass er überhaupt in Deutschland ist. 2015 legte er die über 3.000 Kilometer von Teheran bis Österreich vornehmlich zu Fuß zurück, wie er erzählt. Von dort aus sei er über Stationen in Bayern, NRW und Bremen schließlich mit einem bewilligten Asylantrag in Sachsen-Anhalt gelandet. „Ein Jahr war ich in Eisleben-Lutherstadt“, sagt er und hebt einen Finger.

Mit Luther in Eisleben

Es ist wie ein Wink des Schicksals, dass ihn sein Weg in Luthers Geburtsstadt brachte, denn der evangelische Glaube ist Teil seiner Flucht-Geschichte. „Ich bin konvertiert“, sagt er. Beim Christentum habe er ein gutes Gefühl gehabt. In der islamischen Republik Iran habe er als Konvertit aber um sein Leben gefürchtet.

Hosseinis Freund, der 29-jährige Golestani, stimmt ihm beim „Geben und Nehmen“ zu. „Das ist eine gute Sache“, sagt er über das Müllsammeln, „außerdem hat uns Deutschland geholfen.“ Seine Frau studierte Architektur in Dessau und arbeitet mittlerweile in Halle. Nach einer langen Fernbeziehung kam Golestani vor einem Jahr aus dem Iran nach.

Alter Fußball, alte Revolution

Im Stadtpark wird der Müll größer: Snack-Verpackungen, Plastikspielzeugsplitter, sogar ein alter Ball. Die Beutel füllen sich.

Geben und Nehmen, das hätte die Generation seiner Eltern nicht verstanden, sagt Hosseini. „Wir hatten alles und haben trotzdem eine Revolution gemacht.“ Obwohl es im Iran vor 1979 von Reisefreiheit bis zu teuren Autos alles gegeben habe, wollten die Leute noch mehr und verhalfen dem Islamisten Ajatollah Chomeini zur Machtübernahme.

„Du weißt, warum“

Über sein Leben im Iran redet Hosseini ohne Begeisterung: die Zeit als Feldwebel in der Luftwaffe, die Ausbildung zum Maler. Wenn es ums aktuelle Regime geht, fängt der sonst ruhige Mann mit einer Schimpftirade an.

Die Windböen im Stadtpark sind eisig. Hosseinis Jacke bleibt offen. Vorsichtig sammelt er Glasscherben. Er sei dankbar, möge Halle, „aber irgendwann will ich nach Westdeutschland“. Warum? Hosseini schweigt ein paar Sekunden, sucht weiter nach Müll, blickt dem Reporter dann in die Augen: „Du weißt, warum.“