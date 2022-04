Ein halbes Jahr Waffenverbot: Ist Halle dadurch sicherer geworden?

Seit Dezember dürfen rund um den Hauptbahnhof keine Pistolen oder Messer getragen werden. Die Waffenverbotszone in Halle ist die erste in Sachsen-Anhalt. Jetzt hat die Polizei ein erstes Zwischenfazit gezogen.

Ein Schild deutet auf eine Waffenverbotszone am Hauptbahnhof in Halle hin.

Halle (Saale) - Vor drei Jahren beherrschte der Riebeckplatz die Schlagzeilen. Mit über 1.000 Straftaten pro Jahr galten der Platz und sein Umfeld als unsicherster Ort in Sachsen-Anhalt. Die Polizei reagierte mit verstärkter Überwachung und einer Waffenverbotszone rund um den Hauptbahnhof. Mit Erfolg. 2020 listete die Polizei noch 559 Delikte auf - die Fallzahlen haben sich nahezu halbiert. Welche Rolle spielt dabei die Waffenverbotszone? „Auch wenn nach so kurzer Zeit kein Fazit gezogen werden kann, so kann man zumindest eine erste Bilanz ziehen“, teilte die Polizeiinspektion (PI) Halle auf eine Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit.