Ein grüner Bürgermeister für Halle? „So weit sind wir noch nicht“

Halle (Saale)/MZ - Die vergangenen Monate haben die Kommunalpolitik in Halle durcheinandergewirbelt. Nachdem Oberbürgermeister Bernd Wiegand (parteilos) im Rahmen der Impfaffäre suspendiert wurde, hat sich das Machtgefüge in der Stadtspitze verändert. Während der Sommerpause hat die MZ alle Vorsitzenden der Stadtratsfraktionen zum Interview gebeten. Das siebte Gespräch führte Jonas Nayda mit Inés Brock und Melanie Ranft (Die Grünen).

Haben die Grünen seit der Suspendierung von OB Wiegand mehr Einfluss im Rathaus? Schließlich ist der Grundsatzreferent im OB-Büro, Oliver Paulsen, ein Grüner und sogar ehemaliger Fraktionsvorsitzender, der jetzt ohne den OB handeln kann.

Inés Brock: Die Politik wird durch die Beigeordneten vertreten. Bürgermeister Geier gibt Oliver Paulsen in Vertretung des OB Aufgaben, aber das heißt nicht, dass er jetzt mehr Einfluss hat.

Melanie Ranft: So eine Umbruchsituation ist natürlich herausfordernd. Aber Oliver Paulsens Aufgabe ist völlig unabhängig davon, wer OB ist. Ihm liegt alleine das Wohl der Stadt am Herzen.

Würden Sie sich denn nicht einen grünen OB wünschen?

Brock: So weit sind wir noch nicht.

Wann sind wir denn so weit?

Brock: Der Prozess bis zu einer Neuwahl ist noch nicht abzusehen, deshalb sind das ungelegte Eier.

Ranft: Wiegand ist bis 2026 gewählt, danach muss man schauen. Jetzt arbeiten die Juristen und wir Stadträte sind erstmal nicht mehr gefragt. Wiegand ist schließlich direkt von den Bürgern gewählt worden und entsprechend hohe Hürden gibt es, ihn seines Amtes zu entheben. Das ist auch richtig so.

Würden Sie sich wünschen, dass der OB nicht wieder kommt?

Ranft: Unter den Voraussetzungen, die uns im Moment bekannt sind, glaube ich nicht, dass eine vertrauensvolle Zusammenarbeit möglich wäre.

Wie ist das mit der Zusammenarbeit zwischen Grünen und anderen Fraktionen? Etwa bei der Wahl zum stellvertretenden Stadtratsvorsitzenden gab es einen Machtkampf. Es heißt, die CDU hätte die Grünen-Kandidatin verhindert und dann hätten Grüne den CDU-Kandidaten verhindert.

Brock: Seitdem wir die Tatsache vor Augen haben, dass wir gemeinsam agieren müssen, ist die Zusammenarbeit unter den Fraktionen eher konstruktiver geworden. Ausgenommen die AfD. Was wir beobachten, ist eine normale Konkurrenz zwischen den Parteien, mehr nicht.

Ranft: Im Zusammenhang mit der Impfaffäre war die Zusammenarbeit wirklich sehr intensiv. Da haben wir erkannt, was man an den Kollegen hat. Natürlich gibt es auch Animositäten, aber das ist völlig normal. Man muss auch neidlos anerkennen, dass die CDU bei der Landtagswahl gewonnen hat. Wir Grünen haben es nicht geschafft, ihnen Stimmen abzunehmen.

Abgesehen von Personalfragen gab es auch inhaltlichen Streit, wie beispielsweise der Grünen-Antrag, dass alle städtischen Neubauten künftig „nachhaltig“ sein sollen. Können Sie verstehen, warum der abgelehnt wurde?

Brock: Nein, ich kann das nicht verstehen. Wir wollen das in den Ausschüssen aber noch mal beraten und hoffen, dass im persönlichen Gespräch mit den anderen Fraktionen deutlich wird, woran man noch feilen muss, damit der Antrag angenommen wird.

Inwieweit kann man denn Kompromisse eingehen beim Klimaschutz?

Ranft: Prinzipiell natürlich gar nicht. Aber im Detail geht es vielleicht schon. Wichtig ist, dass man endlich anfängt. Gerade nachhaltiges Bauen rechnet sich mittel- und langfristig, selbst wenn es anfangs teurer erscheinen mag.

Die Wähler haben das Konzept zur weitestgehend autofreien Altstadt abgelehnt, das unter dem Label der Nachhaltigkeit von Grünen befürwortet wurde. Hat Sie das überrascht?

Ranft: Bei den Fridays-for-Future-Demos haben so viele Menschen teilgenommen, wir hätten nicht damit gerechnet, dass die Entscheidung so eindeutig wird. Trotzdem stecken wir jetzt nicht den Kopf in den Sand, sondern wir wollen künftig besser kommunizieren, welche guten Ideen wir für Halle haben. Früher oder später wird die Altstadt autofrei werden.

Unterstützen Sie die Forderungen von Fridays for Future zur Klimaneutralität?

Brock: Wir stehen mit den unterschiedlichen Klimagruppen in Kontakt. Wir als Grüne sind die Politiker, die das umsetzen müssen, auch wenn die Forderungen mancher Gruppen weitergehend sind. Wir sind die Einzigen, die das auch nur annähernd umsetzen wollen.

Kann Halle also bis 2030 klimaneutral werden?

Ranft: Auf jeden Fall, wenn der politische Wille da ist.

Wie wichtig ist es denn, dass Halle so schnell wie möglich klimaneutral wird?

Brock: Es hätte Beispielwirkung für andere Städte und man sollte sich einfach nicht zurückziehen und behaupten, dass man ja sowieso nichts tun kann. Es ist alternativlos. Ich mag den Spruch: „Wir haben keinen Planeten B.“

Warum gibt es dann keinen Antrag im Stadtrat, der lautet: Halle soll bis 2030 klimaneutral werden?

Brock: Man kann das natürlich jetzt machen. Dann kassiert man eine Niederlage und alle lehnen sich wieder zurück. Ich halte es für viel wichtiger, einzelne Maßnahmen zu konkretisieren.

Ranft: Selbst wenn der Antrag eine Mehrheit finden würde, hätten wir noch nichts gewonnen. Es wäre ein Schaufensterantrag und dem Klima wäre nicht geholfen.

Das klingt nach Kapitulation.

Ranft: Nein, wir müssen eben im Kleinen arbeiten. Das bedeutet, dass wir uns bei Bauprojekten für jeden Baum einsetzen oder in unseren Positionen im Aufsichtsrat bei den städtischen Unternehmen für Nachhaltigkeit sorgen. Wir wollen, dass in Halle weniger Müll produziert wird und dass weniger Flächen versiegelt werden.

Wie wollen Sie Akzeptanz erlangen, wenn Sie so beispielsweise ein Straßenbauprojekt verhindern?

Brock: So etwas steht ja im Moment nicht zur Debatte. Es geht auch nicht darum, Dinge zu verhindern, sondern zu zeigen, dass es auch anders geht. Man muss beispielsweise bei neuen Straßen nicht immer alles versiegeln, sondern man kann auch klimafreundlich mehr Grünflächen einplanen.

Zu den Personen

Die Grünen sind die einzige Fraktion im Stadtrat, die von einer Doppelspitze geführt werden. Die 56-jährige Inés Brock wurde 2009 zum ersten Mal in den Rat gewählt, sie stammt gebürtig aus Erfurt und arbeitet als Kinder- und Jugendpsychotherapeutin. Sie tritt als Direktkandidatin zur Bundestagswahl an. Außerdem ist sie Aufsichtsrätin bei der TOOH, den Stadtwerken und Beirätin beim Stadtmarketing. Die 47-jährige Melanie Ranft sitzt seit 2014 im Stadtrat. Sie arbeitet als Lehrkraft an der Gemeinschaftsschule Kastanienallee und ist Aufsichtsratsvorsitzende der HWS sowie Aufsichtsrätin der EVG.

Die Grünen-Fraktion besteht inklusive Brock und Ranft aus neun Mitgliedern: Wolfgang Aldag, Jan Döring, Christian Feigl, Dennis Helmich, Annette Kreutzfeldt, Mario Lochmann und Beate Thomann.