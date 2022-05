Ein Floß wird auf der Saale in Halle zur Fähre

Halle (Saale)/MZ - Nicht nur Peißnitzhaus-Chef Roland Gebert ist etwas erleichtert: Ab Ende nächster Woche will die Stadt als Ersatz für die voll gesperrte Peißnitzbrücke an den Wochenenden eine Fährverbindung zwischen Ziegelwiese und Halles grüner Insel anbieten. Diese Nachricht wird auch all jene freuen, die das Peißnitzhaus, den benachbarten Biergarten oder auch den vor allem bei Familien mit kleinen Kindern beliebten Peißnitz-Express ansteuern.