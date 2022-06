Halle (Saale)/MZ - In diesem Stadtteil Halles wurde und wird Wissenschaftsgeschichte geschrieben - nicht nur für Halle, sondern international. Bereits in den 1950er und 60er Jahren siedelten sich auf dem Weinberg Campus und in Heide-Süd die ersten Institute der Martin-Luther-Universität sowie Forschungsinstitute an - heute ist der 1993 gegründete Technologiepark Weinberg Campus Innovationsstandort für die Life-Sciences, Biomedizin und Materialwissenschaften in der Region. Mit 134 Hektar ist er der größte in Mitteldeutschland, rund 250 Start-ups fanden seit der Gründung des Technologieparks beste Bedingungen. Heute sind mehr als 100 Unternehmen und Institute mit rund 6.000 Beschäftigten angesiedelt.

