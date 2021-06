Ein betreuter Taubenschlag auf dem Dach der Scheibe A in Halle-Neustadt?

Halle (Saale) - Tauben sind in Neustadt nicht mehr wegzudenken. Sie gehören zum Stadtbild dazu wie die Scheiben oder die Magistrale. Aber immer wieder beschweren sich Anwohner über den Dreck, den die Tiere hinterlassen. Die Fraktion Hauptsache Halle will deshalb einen Antrag im Stadtrat stellen, wie das Problem behoben werden soll. Die Idee: Auf dem Dach der Hochhausscheibe A soll ein betreuter Taubenschlag eingerichtet werden.

„Die Taubenpopulation im Bereich der Neustädter Passage hat in letzter Zeit extrem zugenommen“, sagt Fraktionsvorsitzender Andreas Wels. Er ist überzeugt, dass ein Taubenschlag gleich mehrere Vorteile bieten würde: Man könnte die Taubenpopulation begrenzen, in dem gelegte Eier durch Attrappen ausgetauscht werden, die Tauben würden sich hauptsächlich in ihrem Schlag aufhalten, weil sie dort Futter bekommen und gleichzeitig könnten Kinder und Jugendliche aus benachbarten Schulen etwas lernen und Einblicke in den Tierschutz bekommen, sagt Wels.

Betreuung könne in Kooperation mit benachbarten Schulen erfolgen

Hauptsache Halle schlägt vor, dass die Stadt nach Fertigstellung der Bauarbeiten an der Scheibe A die Möglichkeiten eines Taubenschlages prüfen soll. Wichtig sei, dass der Schlag regelmäßig gereinigt werde und immer Wasser und artgerechtes Futter bereitgestellt wird. Die Betreuung könne in Kooperation mit benachbarten Schulen erfolgen.

Der Antrag der Fraktion soll zunächst am 1. Juli im Bildungsausschuss diskutiert werden. Kurz vor der Sommerpause könnte dann das Stadtratsplenum über die Idee abstimmen. Die Baustelle auf der Scheibe A soll voraussichtlich in den nächsten Wochen beendet sein. (mz)