Auto von Feuerwehrchef getroffen Betoneimer fliegen von Hochhaus in Halle-Neustadt auf die Straße: Das ist der Stand der Ermittlungen

Am Freitagabend ist das Auto von Halles Stadtwehrleiter Andy Ziems von einem kiloschweren Betonklotz getroffen worden. Die Ermittlungen zu dem Vorfall an der Magistrale in Halle-Neustadt dauern an. Sind die mit Beton gefüllten Eimer geworfen worden oder auf die Straße gefallen?