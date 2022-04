Eigentümer will Kaufhof-Gebäude in Halle umbauen

Halle (Saale)/MZ - Gut eine Woche nachdem bekanntgeworden ist, dass Galeria Kaufhof Ende Januar 2023 in Halle schließen wird, hat sich nun der Eigentümer der Immobilie Marktplatz 20 geäußert, in dem sich ein Großteil der Warenhauskette befindet. „Wir bedauern, dass Galeria am Standort Halle keine Zukunft mehr sieht“, sagt Patrik Fahrenkamp, Vorstand der Stadtbau AG Leipzig, auf MZ-Anfrage. Man habe sich um einen Verbleib der Filiale bemüht und eigentlich andere Pläne gehabt. Jetzt wollen die Immobilienentwickler ein neues Konzept für das Gebäude erstellen.