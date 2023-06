Seit Dienstag muss sich ein 47-Jähriger Mann vor dem Landgericht Halle für seine Taten verantworten. Der Vorwurf: Schwerer sexueller Kindesmissbrauch in 522 Fällen. So lief der erste Prozesstag.

Kindesmissbrauch in Halle

Halle (Saale)/MZ - Am Dienstag startete vor dem Landgericht Halle der Prozess gegen einen 47-jährigen Hallenser wegen schweren sexuellen Kindesmissbrauchs. Konkret wirft die Staatsanwaltschaft dem Mann vor, sich in 522 Fällen an der eigenen Tochter vergangen zu haben.