Schwerer Schicksalsschlag für Halles Eiermann - Knochen und Rücken kaputt

Da war Gregory da Silva noch als Eiermann in Halle unterwegs.

Halle (Saale)/MZ - Gregory da Silva geht es schlecht. Der 42-Jährige, den die meisten Hallenser wohl nicht unter seinem richtigen Namen, sondern unter seinem Pseudonym beziehungsweise in seiner Rolle als Eiermann kennen, liegt derzeit in der Universitätsklinik und wartet darauf, operiert zu werden. Vermutlich am Freitag könnte das passieren.