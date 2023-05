Singen mit Senioren, Stolpersteine putzen oder Bäume pflanzen : „Engel für einen Tag“ werden zum Freiwilligentag am Freitag und am Samstag in der Saalestadt gesucht.

Halle (Saale)/MZ - - Frühjahrsputz in halleschen Kindergärten oder Schulen, Ziegel brennen in der alten Schwemme-Brauerei oder gemeinsam mit Senioren oder Kindern singen – die Vielfalt an Möglichkeiten, sich in der Saalestadt ehrenamtlich zu engagieren, ist riesig. Am stadtweiten Freiwilligentag, der in diesem Jahr gleich an zwei Tagen stattfindet, gibt es daher wieder reichlich Gelegenheit, sich an einem Projekt seiner Wahl zu beteiligen.