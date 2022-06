Eher in die Sommerpause - Hallenbad Saline in Halle schließt vorerst

Vorerst ist Schluss: Die Saline in Halle geht eher in die Sommerpause.

Halle (Saale)/MZ - Das Hallenbad Saline schließt ab sofort. Statt am 14. Juli geht das Bad schon an diesem Freitag in die Sommerpause. Grund dafür ist der drohende Gas-Mangel - das Wasser wird mit Erdgas beheizt. Wie die Stadtwerke weiter mitteilten, habe man sich in Absprache mit der Stadtverwaltung vor dem Hintergrund steigender Energiekosten zu diesem Schritt entschieden, um Gas zu sparen.

Die Öffnungszeiten des Schwimmerbeckens im nahegelegenen Freibad Saline werden unterdessen vom 27. Juni bis 13. Juli erweitert. Montag bis Freitag ist dann bereits ab 7.30 Uhr geöffnet. Zuvor hatten die Stadtwerke mitgeteilt, dass in allen Hallenbädern die Wassertemperatur um ein bis zwei Grad gesenkt wird - ebenfalls, um Gas zu sparen.