Kriegsgegner gründen in Halle eine neue Regionalgruppe für den Frieden. Wie sie ihre Arbeit verstehen und was ihre Ziele sind.

Krieg in der Ukraine

Halle (Saale)/MZ - Ralf Buchterkirchen redet langsam und mit ruhiger Stimme. Bevor er sie ausspricht, scheint er seine Worte behutsam ausgewählt zu haben. Und sein Thema ist ernst. Es geht um Krieg und Frieden. Der 47-jährige gebürtige Leipziger ist Sprecher des Vereins „Deutsche Friedensgesellschaft – Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen“. Vor wenigen Wochen hat er in Halle eine sachsen-anhaltische Regionalgruppe gegründet. Er will sich für eine sofortige Waffenruhe und gegen Waffenlieferungen in die Ukraine einsetzen.