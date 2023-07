Ehepaar fällt auf Telefonbetrug rein und übergibt Geld in Halle

Polizeimeldung in Halle

Halle (Saale)/MZ/TGO - Ein Ehepaar aus einem Ortsteil von Teutschenthal erhielt am Freitag einen Anruf von einer unbekannten Person. Laut Polizeiangaben teilte diese mit, dass eine Verwandte durch die Zahlung einer Kaution einem Gefängnisaufenthalt entgehen könnte.

Das Ehepaar übergab das Geld an einem Parkplatz in der Heinrich-Franck-Straße in Halle einem unbekannten Mann.

Die Polizei empfiehlt, sich am Telefon auf keinen Fall unter Druck setzen zu lassen, die Aussagen zu überprüfen und auf keinen Fall Geld einem Unbekannten zu übergeben.