Ehepaar aus Halle wegen Drogenhandels zu langjährigen Haftstrafen verurteilt

Im Namen des Volkes: Im Prozess um Drogenhandel in Millionenhöhe am Landgericht Halle sind die ersten Urteilte gefallen.

Halle (Saale)/MZ - Wegen Drogenhandels ist ein Ehepaar aus Halle am Dienstag vor dem Landgericht zu langjährigen Freiheitsstrafen verurteilt worden. Die 38 Jahre alte Frau soll wegen unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge in drei Fällen, einmal davon bandenmäßig, für drei Jahre und neun Monate ins Gefängnis, wie das Gericht mitteilte. Ihren gleichaltrigen Ehemann verurteilte die Schwurgerichtskammer zu acht Jahren und acht Monaten Haft. Zugleich wurde seine Unterbringung in einer Entziehungsanstalt angeordnet. Gegen ihre beiden ebenfalls angeklagten mutmaßlichen Mittäter wird in einem gesonderten Verfahren weiter verhandelt.

Die Bande war im Zusammenhang mit der Entschlüsselung von Chatdaten aufgeflogen. Die Staatsanwaltschaft wirft den vier Hallensern vor, von November 2019 bis November 2020 hunderte Kilogramm Cannabis, Kokain und Amphetamine bestellt, gelagert und verkauft zu haben. Innerhalb eines Jahres sollen sie so rund sieben Millionen Euro erwirtschaftet haben. Seit Sommer vergangenen Jahres mussten sich die vier Angeklagten vor Gericht verantworten.