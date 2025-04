Das muss wahre Liebe sein: Günter und Edith Friedrichs feierten am 1. April 2025 ihren 75. Hochzeitstag. Vor kurzem zog das Paar in das Seniorenpflegeheim Steintorpalais.

Halle (Saale)/MZ/EI. - Das sehr seltene Jubiläum der Kronjuwelenhochzeit haben am 1. April 2025 Günter und Edith Friedrichs in Halle gefeiert. Vor 75 Jahren also, im Jahr 1950, hat das Ehepaar in der Saalestadt geheiratet. Gemeinsam haben sie drei Kinder, fünf Enkel und acht Urenkel. Friedrichs wohnten jahrzehntelang in der Dessauer Straße, erst vor kurzem ist das Paar in das Seniorenpflegeheim Steintorpalais umgezogen.

Wie wird man gemeinsam miteinander so alt? Ein Grund könnte sein: Über 60 Jahre haben Günter und Edith Friedrichs ihren Schrebergarten am Goldberg gepflegt. Und: Das Ehepaar hatte nie ein Auto – die meisten Wege wurden mit dem Fahrrad erledigt.

Zum 75. Hochzeitstag gratulierte auch Halles Oberbürgermeister Dr. Alexander Vogt im Namen der Stadt herzlich und überreichte den Jubilaren Blumen.