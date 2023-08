Ehemaliger Landwirtschaftsminister besucht Park und Schloss in Ostrau

Ostrau/MZ - Was wird aus dem Park in Ostrau? Diese Frage stellen sich viele Anwohner. Mehrere Jahre waren Wege auf Grund von Sturmschäden gesperrt, überall lagen abgebrochene Äste herum. Doch es fehlen Mitarbeiter, die sich um die Pflege des Parks kümmern. Georg Rosentreter, Vorsitzender des Vereins Schloss Ostrau, spricht genau das Thema an, als der ehemalige Landwirtschaftsminister Sachsen-Anhalts Schloss und Park besucht.