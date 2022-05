Ehemalige Mitarbeiter zum letzten Besuch in der Schorre Halle

Halle (Saale)/MZ - Ein gutes Dutzend Leute ist an diesem Abend in die Schorre gekommen. Sie eint, dass sie noch zu DDR-Zeiten alle in diesem Haus gearbeitet haben. „Kulturpolitische Mitarbeiter“ nannte man das damals offiziell, oder wie Jutta Wittenbecher sagt: „Ku-Po-Mis“. Man kennt viele von ihnen heute in anderem Zusammenhang.