Ehemalige Druckerei am Reileck: Bereits zwei Brände in diesem Jahr

Halle (Saale)/MZ - - Die Feuerwehr ist in diesem Jahr bereits zweimal zum Gelände der ehemaligen Gravo-Druckerei am Reileck ausgerückt. Laut Verwaltung mussten die Einsatzkräfte am 17. Januar brennenden Unrat löschen. Genau zwei Wochen später stand eine alte Garage in Flammen. Zudem dient die Industriebrache immer noch als Treffpunkt für Jugendgruppen. Das Gelände richtig abzusichern, ist Aufgabe des Eigentümers. „Für die Stadtverwaltung waren diesbezüglich bislang keine Defizite erkennbar“, sagt Stadtsprecher Drago Bock.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Gratis testen Jetzt registrieren und 3 exklusive MZ+ Artikel gratis lesen. Artikel Gratis Winter-Spezial 2 Monate MZ+ zum Vorteilspreis von nur 2 €/Monat lesen. 2 Monate für 2 €/Monat* 6 Monate nur 3,99€/MON MZ+ im 1. Monat gratis und anschließend 6 Monate zum Vorteilspreis lesen. 0,00 €/1. Monat** * nach dem Angebotszeitraum dann für 9,96 € monatlich inkl. gesetzl. MwSt. **ab dem 8. Monat 9,96 € monatlich inkl. gesetzl. MwSt. Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen.