Eckcafé Reileins hat wieder geöffnet

Über mehrere Monate war das prominente Lokal am Reileck geschlossen. Doch der Betreiber hat die lange Pause genutzt, um das Café neu auszurichten.

HALLE (SAALE)/MZ - Über mehrere Monate war das prominente Café „Reileins“ am Reileck geschlossen. Doch seit dieser Woche stehen die Türen für Kunden nun wieder offen. „Wir haben unser Konzept angepasst und betreiben das Café jetzt auch als Imbiss“, sagt Betreiber André Verron. Er setzt mit seinem Team künftig nicht mehr nur auf Kaffee und Kuchen in Bio-Qualität, sondern auch auf ein größeres Angebot an warmen Speisen.