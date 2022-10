Echter „Trittbrettfahrer“ - 35-Jähriger springt in Halle auf vorbeifahrenden Güterzug auf

Beamte der Polizei haben am Mittwoch einen 35-Jährigen am Bahnhof Halle dabei beobachtet, wie er auf einen Güterzug aufgesprungen ist und reagieren blitzschnell.

Halle (Saale)/MZ - Glück hatte eine 35-jähriger Mann, der sich am Mittwochabend in Lebensgefahr gebracht hatte: Der Mann war am Hauptbahnhof in Halle auf das Trittbrett eines Güterzuges aufgesprungen und mitgefahren. Mit Blaulicht fuhr die Bahnpolizei zum nächsten Haltepunkt in Ammendorf und stoppte dort den Zug.

Dem aus der Slowakei stammenden Mann erklärten die Beamten, dass es in Deutschland nicht üblich sei, auf Güterzüge zu springen und kündigten ihm eine Anzeige wegen einer Ordnungswidrigkeit an. Der Grund dafür ist, dass der Trittbrettfahrer eine Betriebsstörung verursacht hat.