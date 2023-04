Halle (Saale)/MZ - Als Christian Köhler am Freitag seine Gäste begrüßt – darunter viel Prominenz aus Wirtschaft, Stadt- und Landespolitik – und auf die vergangenen Jahre zurückblickt, steht seine ruhige Art in einem seltsamen Kontrast zu dem, was er erzählt. Denn in den drei zurückliegenden Jahre, so ist es seinen Worten zu entnehmen, musste sich der Mittelständler in Halle-Trotha gleich mehrere Male neu erfinden.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.