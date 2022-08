Dutzende Kita-Stellen in Halle stehen auf der Kippe

In Halle stehen möglicherweise arge Kürzungen an. Eine bestimmte Art von Kitas ist besonders betroffen.

Mehrere Erzieher-Stellen in Kitas stehen auf der Kippe.

Halle (Saale)/MZ - In Halles Kitas könnten im nächsten Jahr möglicherweise viele Erzieher-Stellen wegfallen. Grund dafür ist ein Kabinettsbeschluss der Bundesregierung, die das Förderprogramm „Sprach-Kitas“ 2023 auslaufen lassen möchte. Bis zu 36 Arbeitsplätze wären in Halle davon betroffen, es gibt 32 sogenannte Sprach-Kitas bei unterschiedlichen Trägern in der Stadt.