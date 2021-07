Dürfen bald Busse durch die neue Baustelle in Halles Norden fahren?

Halle (Saale)/MZ - Nach dem Glauchaer Platz nun auch noch Heide-Nord: In Halle hat am Donnerstag eine weitere Großbaustelle begonnen. Tausende Anwohner aus Heide-Nord und Lettin sind - wenn sie das Auto oder den öffentlichen Nahverkehr nutzen - von Kröllwitz und damit der direkten Verbindung zur Stadt abgeschnitten. Am Knoten Nordstraße/Waldstraße soll unter anderem ein Kreisverkehr entstehen. Die Umleitung führt über Dölau und Neustadt. Das sorgt für erhebliche Kritik betroffener Anwohner an den Planungen der Stadtverwaltung. Doch nun deutet sich ein Kompromiss an.

„Je nach Bauzustand werden wir prüfen, ob zumindest Busse in einigen Wochen wieder durch die Baustelle fahren können“, sagte der zuständige Beigeordnete, René Rebenstorf. Auf einen konkreten Zeitpunkt wollte er sich nicht festlegen. Denkbar sei aber, dass die Busse eventuell mit Beginn des neuen Schuljahrs wieder pendeln können. „Ob wir dann auch Autofahrer durch die Baustelle lassen, kann ich nicht sagen. Das ist eine Sicherheitsfrage.“

Stadt kassiert Fördermittel aus dem europäischen Efre-Programm

Rebenstorf liefert zudem eine Erklärung dafür, warum der Kreisverkehr, ein neuer Radweg sowie ein neuer Kanal ausgerechnet jetzt an so einem sensiblen Knotenpunkt in Heide-Nord gebaut werden. Die Stadt kassiert Fördermittel aus dem europäischen Efre-Programm. „Und dieses Geld müssen wir bis Ende dieses Jahres ausgeben, damit es nicht verfällt.“ Im Oktober soll die Baustelle beendet werden.

Unterdessen gibt es auch Kritik an der Radwegeführung durch die Baustelle am Glauchaer Platz. Selbst ortskundige Hallenser haben Schwierigkeiten, die richtige Strecke zu finden. Im Stadtrat wurde die Verwaltung daher gebeten, die Ausschilderung zu überprüfen. Wie Rebenstorf zudem sagte, soll die Sperrung des „Knotens 46“ tatsächlich schon früher aufgehoben werden - und nicht erst in einem Jahr. „Sperrzeit und Bauzeit sind mitunter unterschiedlich“, sagte der Beigeordnete im Stadtrat.