Durchfahrt zum Markt in Halle gesperrt: Havag leitet zahlreiche Linien um

Halle (Saale)/MZ - Aufgrund dringend notwendiger Gleisbauarbeiten im Bereich Kleinschmieden wird der Abschnitt zwischen Marktplatz und Kleinschmieden ab Donnerstag, 14. Juli, bis zum 25. Juli für den Straßenbahnverkehr gesperrt. Das hat erhebliche Auswirkungen auf den Straßenbahnverkehr.

Die betroffenen Linien 1, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 16, 94, 95 sowie die Buslinie 97 werden umgeleitet. Eine zusätzliche Linie E wird zur Verstärkung eingesetzt. Der abendliche Sammelanschluss wird im Sperrzeitraum auf die Haltestellen Marktplatz und die für die Bauzeit eingerichtete Zusatz-Haltestelle Kleinschmieden vor der Drogerie Müller, die aber ausschließlich im Spät- und Nachtverkehr bedient wird, aufgeteilt.

Die Linie 94 hält dann spätabends und nachts nicht mehr am Glauchaer Platz, die Linie 3E tagsüber nicht in der Adolfstraße. Die Haltestelle Marktplatz, Steig C, wird gar nicht bedient. Laut Havag werden die Bauarbeiten extra in die fahrgastärmere Zeit der Sommerferien gelegt.