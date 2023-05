Zwei Männer haben am Dienstag ein Geschäft in Halle-Trotha ausgeraubt. Beide trugen Warnwesten und Sonnenbrillen. Ihnen gelang wohl die Flucht.

Halle (Saale)/MZ/JI - Zwei Männer in orangenen Warnwesten haben am Dienstagabend ein Geschäft in Halle-Trotha ausgeraubt. Der Überfall fand nach Polizeiangaben gegen 19 Uhr in der Trothaer Straße statt. Die beiden Täter steuerten bei Betreten des Ladens demnach zielgenau die Kasse an und entnahmen dieser eine Summe Bargeld.

Als Mitarbeitende des Ladens die Männer ansprachen, drohte ihnen einer der Täter mit einem möglicherweise gefährlichen Gegenstand, wie ein Polizeisprecher der MZ am Mittwochmorgen mitteilte. Die beiden Räuber seien dann auf Fahrrädern in Richtung Innenstadt geflüchtet. Sie werden als zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß beschrieben und trugen laut Polizei neben den Warnwesten auch Sonnenbrillen.